Садова дизайнерка розповіла про те, як садити тюльпани у листопаді, щоб отримати великий врожай

Садовий дизайнер Полліанна Вілкінсон наголошує на важливості висаджування тюльпанів у листопаді, як ефективного заходу для запобігання хворобам, які можуть завдати шкоди листю та квітам цих рослин.

Відео дня

Коли мова йде про посадку тюльпанів, правильний момент має вирішальне значення, особливо, якщо ви прагнете отримати найкращі результати вирощування цих чудових квітів. Висадка у листопаді може допомогти у запобіганні неприємним грибковим захворюванням, розповідає блогерка у TikTok.

Читайте також: П'ять рослин, яким потрібно мало світла

Раннє висадження тюльпанів, до листопада, може призвести до зараження "Тюльпановою пожежею". Ця хвороба, спричинена грибком Botrytis tulipae, проявляється у вигляді скручування, в'янення листя та появи коричневих плям, що може призвести до гнилості квіток та листя. У важких випадках рослини виглядають так, ніби їх полум'ям обпалило, що стало причиною незвичайної назви - "Тюльпанова пожежа".

Грибок Botrytis tulipae активно розвивається в теплому та вологому середовищі, тому висадка тюльпанів в листопаді, коли умови прохолодніші, може значно зменшити ризик зараження.

Садовий дизайнер Полліанна Вілкінсон звернулася до своїх прихильників в TikTok із закликом розпочати висаджувати тюльпани. Вона наголосила: "Зараз листопад, і я закликаю вас. Наступив час висаджувати тюльпани. Нічні температури стабільно нижче 10°C, тому ви можете висаджувати всі свої цибулини вже зараз".

Полліанна рекомендує також враховувати глибину посадки: "Просто переконайтеся, що ви висаджуєте їх принаймні в два-три рази глибше, ніж ваша цибулина". У іншому відео вона додала: "Коли ви вибираєте тюльпани, є ранні та пізні сорти, тому переконайтеся, що ви садите і ті, і інші, тоді ви отримаєте послідовність кольорів".

Ще однією порадою є уникання загущення висаджених цибулин, забезпечуючи циркуляцію повітря та запобігаючи дотику заражених частин одного тюльпана до іншого. Садівниця рекомендує також регулярно змінювати місця висаджених тюльпанів кожні чотири роки для зменшення ризику зараження ґрунту.

Щоб запобігти подальшому поширенню грибка, рекомендується повністю видаляти заражені тюльпани та перевіряти суміжні рослини на наявність сильно заражених екземплярів. Заражене листя слід також видаляти, щоб уникнути подальшого поширення захворювання.

Нагадаємо, що здебільшого кімнатні рослини цілком безпечні, але деякі з них – токсичні для дітей і тварин. Токсичними можуть бути листя, сік або цибулини.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!