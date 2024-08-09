Сад буде тішити до пізньої осені: які квіти можна посадити у серпні

Серпень – це не лише пора відпусток та пляжного відпочинку, а й час активних робіт у саду. Хоча літо добігає кінця, саме зараз багато рослин готуються до наступного сезону. Правильна посадка та пересадка квітів у серпні забезпечить пишне цвітіння наступної весни. Про це пише zahud.net.

Які квіти саджати в серпні?

Серпень – ідеальний час для посадки багатьох видів квітів, особливо:

Дворічники: Китайська гвоздика, шток-троянда, віола, незабудка, рудбекія. Їхню розсаду, вирощену в теплиці, висаджують у відкритий грунт.

Китайська гвоздика, шток-троянда, віола, незабудка, рудбекія. Їхню розсаду, вирощену в теплиці, висаджують у відкритий грунт. Багаторічники: Садові дзвіночки, ромашки, стокротки, клематиси. Насіння деяких багаторічників, таких як купальниця або простріл, краще сіяти восени, щоб воно пройшло природну стратифікацію.

Садові дзвіночки, ромашки, стокротки, клематиси. Насіння деяких багаторічників, таких як купальниця або простріл, краще сіяти восени, щоб воно пройшло природну стратифікацію. Цибулинні: Мускарі, крокуси, тюльпани, нарциси. Їхні цибулини висаджують у грунт в кінці серпня – початку вересня, щоб вони вкоренилися до настання морозів.

Як правильно саджати квіти в серпні?

Перед посадкою ретельно перекопайте грунт, видаліть бур’яни та внесіть добрива. Висаджуйте розсаду дворічників на відстані, зазначеній на упаковці. Дрібне насіння змішайте з піском і рівномірно розподіліть по поверхні землі. Злегка присипте землею і полийте. Цибулини висаджують на глибину, що дорівнює двом їхнім висотам. Після посадки рясно полийте рослини і мульчуйте грунт, щоб зберегти вологу.

Пересадка квітів у серпні

Серпень – також оптимальний час для пересадки багатьох багаторічників:

Примули, конвалії, лілії, алісуми, армерії, дельфінії, маргаритки, ломикамені, півонії, флокси та іриси добре переносять пересадку в цей період.

добре переносять пересадку в цей період. Процес пересадки: Акуратно викопайте рослину, розділіть її на декілька частин і пересадіть на нове місце.

Акуратно викопайте рослину, розділіть її на декілька частин і пересадіть на нове місце. Догляд після пересадки: Полийте рослини і замульчуйте грунт.

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Чому саме серпень?

Оптимальна температура: Грунт ще достатньо прогрітий, щоб коріння рослин встигло вкоренитися до настання холодів.

Грунт ще достатньо прогрітий, щоб коріння рослин встигло вкоренитися до настання холодів. Рослини у спокої: Багато рослин в серпні завершують цвітіння і переходять у стан спокою, що полегшує пересадку.

Багато рослин в серпні завершують цвітіння і переходять у стан спокою, що полегшує пересадку. Вологість ґрунту: Як правило, в серпні достатньо опадів, що забезпечує рослини вологою.

Посадка і пересадка квітів в серпні – це інвестиція в красивий квітник наступного року. Дотримуючись простих правил, ви зможете створити яскраві клумби, які будуть радувати вас все літо.

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