З ними варто бути обережним: 5 найагресивніших порід собак

Дослідження Американського товариства тестування темпераменту виявило, що деякі з найменших і наймиліших порід собак можуть бути найбільш агресивними. Про це пише Zahid.net.

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Чіхуахуа

Найменша порода у світі, чіхуахуа, очолює рейтинг найбільш агресивних собак. Ці маленькі собачки дуже прив’язані до своїх опікунів і можуть проявляти агресію через ревнощі, особливо до незнайомих людей.

Басенджі

Невеликі, красиві, короткошерсті собаки, які майже не гавкають. Вони люблять домінувати над іншими собаками і активно захищають свої іграшки. Якщо підійти до них ззаду, вони можуть навіть вкусити. Також ці собаки не люблять, коли їх обнімають і притуляють.

Такси

Такси мають сильні мисливські інстинкти, тому їм не рекомендується жити разом з дрібними тваринами, такими як хом’яки, щури або миші.

Чау-чау

Чау-чау мають домінантний і впертий характер, тому їх не рекомендують заводити новачкам. Для того, щоб чау-чау був слухняним, він потребує навчання з професіоналами.

Доберман пінчер

Добермани - дуже розумні собаки, яких часто використовують для охорони, роботи в поліції та інших служб. Вони потребують виховання лідером, тоді вони можуть добре уживатися навіть з дітьми та іншими собаками. Якщо ж їх виховувати неправильно, вони можуть бути агресивними і небезпечними.

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