З ними не засумуєш: 4 породи котів-бешкетників
Певні котячі породи відзначаються надзвичайною енергійністю, цікавістю та непосидючістю, перетворюючись на справжніх пустунів у домашньому середовищі. Ці маленькі "бешкетники" постійно шукають нові розваги, граються з усім, що трапляється їм під лапи, і часом можуть влаштувати справжній хаос. Розгляньмо, які породи котів вважаються найбільш пустотливими та як знайти до них правильний підхід. Про це пише gazeta.ua.
Сіамська кішка
Сіамських кішок часто порівнюють із собаками за їхню вдачу: вони віддані лише одному господарю і важко зближуються з іншими людьми. З незнайомцями можуть поводитися зверхньо, демонструючи свій норов. Вони не терплять лайки та фізичних покарань, відповідаючи на це агресією. Ці коти мають довгу пам'ять і можуть довго мститися за образи.
Шартрез
Подібно до сіамських котів, шартрези прив'язані до одного господаря і не терплять грубощів. Якщо хоч раз проявити до них жорстокість, вони не пробачать і постійно виявлятимуть свою шкідливість.
Екзотична короткошерста кішка
Ці коти ніжні та грайливі, але вкрай консервативні. Екзоти погано переносять зміни, будь то нові члени родини чи переїзд. Це робить їх нервовими та агресивними щодо оточення.
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Сибірська кішка
Сибірські коти мають "північний" характер. Вони вимагають, щоб господар заслужив їхню довіру і симпатію. Їм складно уживатися з іншими тваринами, вони цінують свій простір і не терплять втручань. Тому їм може бути некомфортно в малогабаритних квартирах.
Зачинені двері кімнати чи будинку порушують три ключові потреби кота: свободу вибору, контроль і стабільність.
Коти не обов'язково прагнуть брати участь у подіях за дверима, але для них важливо знати, що відбувається по той бік. Крім того, ці тварини люблять увагу своїх власників, і зачинені двері позбавляють їх цього контакту.
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