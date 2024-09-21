Певні котячі породи відзначаються надзвичайною енергійністю, цікавістю та непосидючістю, перетворюючись на справжніх пустунів у домашньому середовищі. Ці маленькі "бешкетники" постійно шукають нові розваги, граються з усім, що трапляється їм під лапи, і часом можуть влаштувати справжній хаос. Розгляньмо, які породи котів вважаються найбільш пустотливими та як знайти до них правильний підхід. Про це пише gazeta.ua.

Сіамська кішка

Сіамська. Джерело: zootovary.com

Сіамських кішок часто порівнюють із собаками за їхню вдачу: вони віддані лише одному господарю і важко зближуються з іншими людьми. З незнайомцями можуть поводитися зверхньо, демонструючи свій норов. Вони не терплять лайки та фізичних покарань, відповідаючи на це агресією. Ці коти мають довгу пам'ять і можуть довго мститися за образи.

Шартрез

З ними не засумуєш: 4 породи котів-бешкетників . Джерело: zootovary.com

Подібно до сіамських котів, шартрези прив'язані до одного господаря і не терплять грубощів. Якщо хоч раз проявити до них жорстокість, вони не пробачать і постійно виявлятимуть свою шкідливість.

Екзотична короткошерста кішка

Екзотична короткошерстна. Джерело: zootovary.com

Ці коти ніжні та грайливі, але вкрай консервативні. Екзоти погано переносять зміни, будь то нові члени родини чи переїзд. Це робить їх нервовими та агресивними щодо оточення.

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Сибірська кішка

Сибірська. Джерело: zootovary.com

Сибірські коти мають "північний" характер. Вони вимагають, щоб господар заслужив їхню довіру і симпатію. Їм складно уживатися з іншими тваринами, вони цінують свій простір і не терплять втручань. Тому їм може бути некомфортно в малогабаритних квартирах.

Зачинені двері кімнати чи будинку порушують три ключові потреби кота: свободу вибору, контроль і стабільність.

Коти не обов'язково прагнуть брати участь у подіях за дверима, але для них важливо знати, що відбувається по той бік. Крім того, ці тварини люблять увагу своїх власників, і зачинені двері позбавляють їх цього контакту.

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