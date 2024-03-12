З якою регулярністю треба міняти йоршик для унітазу: ви будете здивовані

Підтримка чистоти в туалетній кімнаті вимагає ретельного очищення унітазу за допомогою спеціальної щітки. Її щетинки ефективно видаляють забруднення, бактерії та мікроби. Однак досягти належного рівня гігієни можна лише використовуючи чисту щітку для унітазу.

Відео дня

Бруд та відкладення, які зчищаються зі стінок унітазу, осідають на щітці, а потім потрапляють назад під час наступного чищення. Застаріла та брудна щітка може спричинити неприємний запах у туалетній кімнаті. Тому важливо стежити за її чистотою та своєчасно замінювати. Про це пише utopia.

Як часто замінювати щітку для унітазу

Термін експлуатації щітки визначається індивідуально. З метою дотримання гігієни рекомендується змінювати її кожні три-шість місяців. Однак у деяких випадках це потрібно робити частіше, як зазначено на порталі Utopia. Слід враховувати такі чинники:

* Кількість мешканців. У великій родині щітку доведеться міняти частіше.

* Інтенсивність використання щітки. Якщо ви рідко буваєте вдома, достатньо змінювати її раз на півроку.

* Щітку слід замінити, якщо хтось із домочадців переніс шлунково-кишкове захворювання.

* Якщо щітка має зношений та негігієнічний вигляд, її теж потрібно викинути.

* Силіконові щітки довговічніші, ніж традиційні щетинні, оскільки не деформуються та їх легше чистити.

* Якщо ви не очищували щітку регулярно, її слід замінити якомога швидше

Читайте також: Саморобний "дезодорант" для унітазу – як позбутися неприємних засобів в туалеті

Як очищати щітку для унітазу

Ретельне очищення щітки може подовжити її термін служби.

Налийте в унітаз засіб для чищення або суміш оцту з лимонною кислотою і замочіть у ньому щітку на 30 хвилин. Також щітку можна замочувати в її тримачі, але туди потрібно додати води. Через півгодини спустіть воду в унітазі та сполосніть у ній щітку. Не забудьте очистити тримач щітки. Рекомендується використовувати для цього суміш води з невеликою кількістю оцту або спеціальним засобом для чищення сантехніки.

Нагадаємо, ми вже писали, як продовжити життя йоржику для уніатаза.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!