З якою частотою необхідно змінювати зубну щітку: ви будете здивовані

Регулярне чищення зубів якісною і чистою зубною щіткою є основою профілактики більшості захворювань ротової порожнини. Тому дуже важливо не забувати її змінювати.Зубна щітка - незамінний інструмент у щоденній боротьбі за здоров'я зубів. Проте, як і будь-який інструмент, вона має свій термін служби.

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Про це пише ТСН.

Як часто потрібно міняти зубну щітку?

Стоматологи рекомендують міняти зубну щітку раз на три місяці. Проте, це лише орієнтовний термін.

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Ось кілька ознак, що пора міняти зубну щітку:

Щетина почала "розповзатися" в різні боки.

Щетина стала м'якою.

На щітці з'явилися тріщини або відколи.

Ви відчуваєте дискомфорт під час чищення зубів.

Електрична зубна щітка:

Насадка до електричної зубної щітки рекомендується міняти раз на три місяці.

Ось кілька порад, як правильно чистити зуби:

Чистіть зуби двічі на день: перед сніданком і перед сном.

Використовуйте м'яку або середню зубну щітку.

Наносите на зубну щітку горошинку зубної пасти.

Чистіть зуби круговими рухами протягом 2 хвилин.

Не забувайте чистити язик.

Після чищення зубів прополощіть рот водою.

Не забувайте відвідувати стоматолога раз на шість місяців для професійного очищення та огляду.

Додаткові поради:

Зберігайте зубну щітку в сухому місці.

Не тримайте зубну щітку в закритому контейнері.

Регулярно промивайте зубну щітку гарячою водою.

Зміна зубної щітки – це простий, але важливий крок до збереження здоров'я ваших зубів!

Нагадаємо, ми вже писали, як відбілити зуби в домашніх умовах.

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