З якою олією вийде найкращий домашній майонез
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Навіть такий простий соус, як майонез, може виглядати надзвичайно вишукано.
Лише подивіться.
Готую його, як перший крок до святкового салату.
Отож майонез:
2 жовтка
300-340г очищеної олії без запаху
1 ст ложка ніжної гірчиці (25г)
Сіль за смаком
1 чайна ложка цукру
Чорний Перець
Сік 1/3 лимону
50г води(йогурту, сметани)
Приготування:
Помістіть у миску жовтки, сіль, цукор, гірчицю і перець, і добре збийте у піну вінчиком, як то кажуть, розітріть добіла! Це потрібно для того, щоб процес емульгаціі йшов дуже легко.
Далі тонесенькою струйкою додаємо олію, іноді треба навіть частинами (додали-перемішали) і дуже уважно!
Суміш густіє на очах.
Коли додали майже усю олію, маса вже щільна і густа! Кількість олії зазвичай залежить від розміру жовтків.
Далі додаємо сік лимону, перемішуємо, додаємо воду чи молоко чи як я обожнюю - нежирні йогурт чи сметану - в такому випадку можна навіть більше ніж у рецепті - і соус стає більш легким.
Перемішуємо і доводимо до смаку, якщо треба: це ще сіль чи цукор.
Увага
Дуже ретельно обробляйте яйця перед використанням: беріть тільки цілі і замочуйте в розчині соди або оцету на 20 хвилин (1 літр води 25 г соди чи 50 г оцету), потім промийте водою.
Найкраща олія - виноградних кісточок. Можна використовувати рафіновані: кукурудзяну, соняшникову, оливкову.
Майонез стає густіше у холодильнику за 2-3 години.
Замість води чи молока можно взяти більше йогурту або сметани - дуже смачно і, звісно, змінює смак.
Різні види оцету допомоможуть змінювати смаки - порівняйте: -винний, бальзамік, яблучний чи настояний на ягодах, горіхах.
Строк зберігання з молоком - 3 дні, з водою, йогуртом чи сметаною 7-10 днів у холодильнику.
Грайтеся зі смаком додаючи зелень, часник, спеції і навіть соєвий соус - іноді бувають неймовірні смаки.
Майонез це емульсія.
Гарний майонез гідний лайку, згодні?