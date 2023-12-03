З 1 грудня до лав ЗСУ можуть призвати обмежено придатних: що відомо про нововведення

Україна продовжує воєнний стан та мобілізацію, відповідно до якого військовозобов'язаних чоловіків, від 18 до 60 років, призиватимуть до лав Збройних Сил.

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Зміни набрали чинності з 1 грудня 2023 року, і їх важливість розглянута у матеріалі "Інформатора". Зокрема, тепер можуть бути призвані ті, хто раніше вважався обмежено придатним за висновком Військово-лікарської комісії (ВЛК). Ці особи матимуть можливість служити у тилу, але не у спеціалізованих військових підрозділах.

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Також певна частина громадян може отримати відстрочку від мобілізації в грудні 2023 року за певних умов.

Для того, щоб отримати відстрочку, необхідно представити певні документи. Зокрема, рішення про придатність до військової служби приймається ВЛК на підставі Розкладу хвороб та фізичних вад.

Обмежено придатні до військової служби можуть бути направлені на службу в певні підрозділи, але з певними обмеженнями щодо місця служби. Зазначено, що захворювання, які вважаються підставою для непридатності до військової служби, у воєнний час визнаються більш широкими, ніж у мирний період.

Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" визначає категорії осіб, які не підлягають призову. Серед них – батьки трьох і більше неповнолітніх дітей та особи з інвалідністю.

Важливо зазначити, що для отримання відстрочки від мобілізації необхідно подати заяву до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП) разом із відповідними документами, такими як свідоцтво про народження дитини чи свідоцтво про інвалідність.

У разі позитивного рішення комісії, військовозобов'язаний отримує довідку про надання відстрочки, яка містить інформацію про основи відстрочення та інші релевантні дані. Важливо враховувати, що відстрочка надається на визначений законом термін і після його закінчення військовозобов'язаний повинен з'явитися до ТЦК СП для розв'язання питань подальшого обліку.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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