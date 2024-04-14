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Рулетики з лавашу на шампурах: блюдо для приготування на свіжому повітрі
Шашлик з лаваша.
На свіжому повітрі будь-яка страва смакує по-особливому.
Сьогодні ловіть від нас з Ектором оригінальні рулетики, які готуються просто, а виходять дуже смачні.
Вам знадобиться:
- Болгарський перець- 2 шт;
- Цибуля- 1 шт;
- Петрушка- 50 г;
- Фарш свинина-яловичина- 1 кг;
- Лаваш- 2 шт;
- Сіль, перець.
Процес приготування:
* Перець та цибулю нарізати кубиком. Петрушку подрібнити.
* Змішати овочі з фаршем, додати петрушку, посолити й поперчити.
* Розподілити м’ясну масу по лавашу та скрутити в рулетик.
* Порізати рулетик на порційні шматочки.
* Нанизати їх на шампур.
* Смажити на розігрітому вугіллі до готовності.
Зберігайте, це дуууже смачно.