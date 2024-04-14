Рулетики з лавашу на шампурах: блюдо для приготування на свіжому повітрі

Шашлик з лаваша.

На свіжому повітрі будь-яка страва смакує по-особливому.

Сьогодні ловіть від нас з Ектором оригінальні рулетики, які готуються просто, а виходять дуже смачні.

Вам знадобиться:

- Болгарський перець- 2 шт;

- Цибуля- 1 шт;

- Петрушка- 50 г;

- Фарш свинина-яловичина- 1 кг;

- Лаваш- 2 шт;

- Сіль, перець.

Процес приготування:

* Перець та цибулю нарізати кубиком. Петрушку подрібнити.

* Змішати овочі з фаршем, додати петрушку, посолити й поперчити.

* Розподілити м’ясну масу по лавашу та скрутити в рулетик.

* Порізати рулетик на порційні шматочки.

* Нанизати їх на шампур.

* Смажити на розігрітому вугіллі до готовності.

Зберігайте, це дуууже смачно.