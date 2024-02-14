Ризикуєте накликати бідність та зради: важливі прикмети про домашні капці

Забобони стверджують, що від того, як ви взуваєте капці, і де їх ставите, може залежати ваше особисте життя. З давніх часів деякі люди вірять, що речі, якими людина часто користується, "вбирають" її енергію.

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Особливо це стосується речей, з якими особистість довгий час контактує. Взуття - це саме те, що досить близьке до тіла, тому воно нібито може зберігати частину енергії людини, і "розбазарювати" її не варто, пише УНІАН.

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Ось деякі з найвідоміших забобонів про капці:

Не можна давати свої капці гостям. Це може призвести до втрати здоров'я, удачі або навіть кохання.

Не можна носити чужі капці. Це може "притягнути" негативну енергію або проблеми зі здоров'ям від іншої людини.

Не можна дарувати капці. Це може призвести до розлуки або сварки.

Не можна викидати старі капці просто так. Їх потрібно спалити або викинути у сміттєвий бак, загорнувши в пакет.

Капці мають бути парними. Якщо ви втратите один капець, це може призвести до втрати близької людини.

Не можна взувати капці навиворіт. Це може призвести до невдачі або пліток.

Не можна ставити капці хрест-навхрест. Це може призвести до сварки або розлуки.

Не можна ставити капці під ліжко. Це може призвести до зради.

Звичайно, не всі вірять у ці забобони. Але якщо ви хочете перестрахуватися, краще не ризикувати і дотримуватися цих простих правил.

Крім забобонів, є й практичні причини, чому не варто давати свої капці гостям або носити чужі.

Капці - це особиста річ. Вони можуть бути джерелом грибкових захворювань або інших інфекцій.

Раніше ми писали про те, які прикмети та забобони пов'язані з приходом гостей, та чому люди бажають здоров'я, коли інші люди чхають.

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