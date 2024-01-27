Рецепт заварного тіста для ідеальних вареників

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РЕЦЕПТ УКРАЇНСЬКИХ ВАРЕНИЧКІВ ІЗ ВИШНЕЮ

Друзі, шукаєте, що саме зараз можна приготувати із вишнею? А також як робити тісто, яке б підійшло для вареників, чебуреків, хінкалі та пельменів? Двайте готувати разом! Я вас навчу всьому, що знаю. Ну що, хто зі мною?

Вареники з вишнею

на 70 вареничків

Заварне тісто:

500 г борошна

10 г солі

250 мл окропу

50 мл соняшникової олії (рафінованої)

Начинка:

Вишня

Цукор

1. Змішуємо сіль із окропом, додаємо цей розчин та олію, до муки. Перемішуємо спочатку веделкою, далі розминаємо руками. Але недовго. Залишаємо тісто у мисці, накриваємо його плівкою чи рушником. Залишаємо на годину при кімнатній температурі.

2. Виймаємо тісто, перемішуємо його, обіймаємо, без додавання борошна. Відправляю тісто у пакет і відправляю в холодильник на 2-3 години.

В холодильнику тісто може зберігатись 2-3 дні.

3. Підпиляємо стіл та тісто борошном. Розкачуємо його, видавлюємо круги, діаметром 6 см.

4. Розкладаємо тісто на долоні, додаємо цукор (за смаком), додаємо 2-3 вишні (із кісткою), можна і без.

5. Щоб підготовлене тісто не завітрювалось, накриваю його плівкою.

6. Відправляю вареники у киплячу воду. 2-3 хвилини - готово!

7. Подаємо із вершковим маслом чи сметаною.

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