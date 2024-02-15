Рецепт з дитинства: Як приготувати солодкі ліниві вареники з сиром

Вареники з сиром – це не лише смачна, але й ситна страва, яка подобається як дітям, так і дорослим. Існує безліч рецептів приготування цієї страви, але ми пропонуємо вам один з найпростіших та найсмачніших.

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Подавати вареники можна зі сметаною, згущеним молоком, медом, варенням, шоколадом або сиропами. Рецептом поділились на сайті "Одна хвилина".

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Ліниві вареники з сиром: рецепт

Інгредієнти:

200 г кисломолочного сиру

2 ст. л. цукру

2 ст. л. пшеничного борошна

1 яйце

1/3 ч. л. солі

Приготування:

Підготуйте інгредієнти. Сир заздалегідь перетріть через сито. Змішайте сир, яйце, цукор і сіль в мисці до однорідної маси. Поступово додавайте просіяне борошно, постійно помішуючи ложкою. Кількість борошна може варіюватися в залежності від вологості сиру. Посипте робочу поверхню борошном. Розділіть тісто на дві частини. З кожної частини сформуйте ковбаску. Наріжте ковбаски на однакові шматочки і сформуйте з них кульки. Закип'ятіть воду в каструлі, посоліть її. Викладіть вареники в киплячу воду і варіть протягом 4 хвилин, періодично помішуючи. Готові вареники перекладіть у тарілку, додайте вершкове масло і посипте цукром.

Додаткові поради:

Для більш насиченого смаку можна додати до сиру ванільний цукор, родзинки або цукати.

Для яскравого кольору можна додати в тісто харчовий барвник.

можна додати в тісто харчовий барвник. Вареники можна заморозити в прок. Для цього викладіть їх на сито або тарілку, заморозьте, а потім перекладіть у пакет для заморозки.

Смачного!

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