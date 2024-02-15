ukr
Русский
Рецепти

Рецепт з дитинства: Як приготувати солодкі ліниві вареники з сиром

Ігор Романько

Як зробити солодкі ліниві вареники з кисломолочним сиром

Вареники з сиром – це не лише смачна, але й ситна страва, яка подобається як дітям, так і дорослим. Існує безліч рецептів приготування цієї страви, але ми пропонуємо вам один з найпростіших та найсмачніших.

Подавати вареники можна зі сметаною, згущеним молоком, медом, варенням, шоколадом або сиропами. Рецептом поділились на сайті "Одна хвилина".

Читайте також: Кухар поділився секретом приготування найкращого домашнього майонезу

Ліниві вареники з сиром: рецепт

Інгредієнти:

  • 200 г кисломолочного сиру
  • 2 ст. л. цукру
  • 2 ст. л. пшеничного борошна
  • 1 яйце
  • 1/3 ч. л. солі

Приготування:

  1. Підготуйте інгредієнти. Сир заздалегідь перетріть через сито.
  2. Змішайте сир, яйце, цукор і сіль в мисці до однорідної маси.
  3. Поступово додавайте просіяне борошно, постійно помішуючи ложкою. Кількість борошна може варіюватися в залежності від вологості сиру.
  4. Посипте робочу поверхню борошном.
  5. Розділіть тісто на дві частини. З кожної частини сформуйте ковбаску.
  6. Наріжте ковбаски на однакові шматочки і сформуйте з них кульки.
  7. Закип'ятіть воду в каструлі, посоліть її.
  8. Викладіть вареники в киплячу воду і варіть протягом 4 хвилин, періодично помішуючи.
  9. Готові вареники перекладіть у тарілку, додайте вершкове масло і посипте цукром.

Додаткові поради:

  • Для більш насиченого смаку можна додати до сиру ванільний цукор, родзинки або цукати.
  • Для яскравого кольору можна додати в тісто харчовий барвник.
  • Вареники можна заморозити в прок. Для цього викладіть їх на сито або тарілку, заморозьте, а потім перекладіть у пакет для заморозки.

Смачного!

Радимо також звернути увагу на рецепт скремблу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!

Рецепти