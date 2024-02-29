Рецепт з "Енеїди": як приготувати полтавські пундики

Пундики – це смачні пиріжки з різними начинками, які є класикою української кухні. Їх рецепти відрізняються залежно від регіону. Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом полтавських пундиків з цибулею та шкварками.

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Полтавські пундики за рецептом з Youtube каналу "Всесвіт Рецептів" – це ароматна та ситна страва, яка припаде до смаку всім. Їх можна їсти як гарячими, так і холодними.

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Інгредієнти:

Для тіста:

1 яйце

0,5 ч. л. цукру

0,5 ч. л. солі

300 мл кефіру

500 г борошна

0,5 ч. л. соди

Олія соняшникова

Для начинки:

150 г сала

2 цибулини

Сіль та перець за смаком

Приготування:

Змішайте яйце, цукор та сіль. Додайте кефір та перемішайте до однорідності. Просійте борошно, додайте соду та кефірну суміш. Вимішайте м'яке тісто. Залиште його на 20 хвилин. Приготуйте начинку: наріжте сало кубиками та витопіть шкварки на сковороді. Додайте нарізану цибулю та обсмажте до золотистого кольору. Додайте сіль та перець за смаком. Розділіть тісто на 12 частин, розкачайте коржі діаметром 10-12 см. Смажте пундики в олії на середньому вогні з обох боків до рум'яності. Застеліть деко пергаментом. Викладайте пундики стовпчиками, перекладаючи шкварками з цибулею. Запікайте в духовці при 130-140 градусах протягом 6-7 хвилин.

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