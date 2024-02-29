Рецепт з "Енеїди": як приготувати полтавські пундики
Пундики – це смачні пиріжки з різними начинками, які є класикою української кухні. Їх рецепти відрізняються залежно від регіону. Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом полтавських пундиків з цибулею та шкварками.
Полтавські пундики за рецептом з Youtube каналу "Всесвіт Рецептів" – це ароматна та ситна страва, яка припаде до смаку всім. Їх можна їсти як гарячими, так і холодними.
Читайте також: Господині розповіли рецепт омлету з кабачками на сніданок
Інгредієнти:
Для тіста:
- 1 яйце
- 0,5 ч. л. цукру
- 0,5 ч. л. солі
- 300 мл кефіру
- 500 г борошна
- 0,5 ч. л. соди
- Олія соняшникова
Для начинки:
- 150 г сала
- 2 цибулини
- Сіль та перець за смаком
Приготування:
- Змішайте яйце, цукор та сіль. Додайте кефір та перемішайте до однорідності.
- Просійте борошно, додайте соду та кефірну суміш. Вимішайте м'яке тісто. Залиште його на 20 хвилин.
- Приготуйте начинку: наріжте сало кубиками та витопіть шкварки на сковороді. Додайте нарізану цибулю та обсмажте до золотистого кольору. Додайте сіль та перець за смаком.
- Розділіть тісто на 12 частин, розкачайте коржі діаметром 10-12 см.
- Смажте пундики в олії на середньому вогні з обох боків до рум'яності.
- Застеліть деко пергаментом. Викладайте пундики стовпчиками, перекладаючи шкварками з цибулею.
- Запікайте в духовці при 130-140 градусах протягом 6-7 хвилин.
Радимо також звернути увагу на рецепт картопляних галушок з куркою та грибами.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!