Вії, як у голлівудської зірки: як зробити ламінування вій вдома

Мрієте про довгі, густі та підкручені вії, але немає часу на похід до салону? Не біда! Візажист Мартіна Бері поділилась чудовим б'юті-лайфхаком, який допоможе вам отримати бажаний результат в домашніх умовах за лічені хвилини.

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Що вам знадобиться:

Спеціальне мило для укладання брів (або гель)

(або гель) Чиста щіточка для вій

Туш для вій (за бажанням)

Як зробити:

Наберіть трохи мила (або гелю) на щіточку. Проведіть по віях рухами, що розчісують,кілька разів. Для більш виразного погляду нафарбуйте вії тушшю.

Перед використанням проведіть тест на алергію: нанесіть трохи засобу на вії та поспостерігайте за реакцією. Для кращого результату використовуйте щіточку з туші, ретельно вимивши її перед застосуванням.

Цей простий лайфхак допоможе вам економити час та гроші, а також завжди мати красиві та доглянуті вії.

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Ефект від домашнього ламінування не буде таким стійким, як від салонної процедури. Важливо використовувати якісні засоби,щоб не пошкодити вії.

Нагадаємо, ми вже писали про переваги та недоліки нарощування вій.

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