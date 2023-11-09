Дитина стане нещасливою та несамостійною: Чому не можна доїдати за своїми дітьми

Багато матерів стикаються з труднощами, коли їхні діти не виявляють особливого апетиту, і часто вони доїдають за своїми малюками. Проте народні прикмети вказують, що це може бути не найкращим варіантом. Розберемося, чому так вважається.

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Одне з пояснень полягає в тому, що мати, доїдаючи за дитиною, позбавляє її енергії та життєвих сил. Стародавні люди вважали їжу своєрідним сакральним ресурсом, добутий який вимагав певних зусиль. Таким чином, доїдаючи за дитиною, можна було позбавити її важливої енергії, пише OBOZREVATEL.

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Інше трактування прикмети пов'язане із самостійністю дитини. Вважається, що поділ однієї миски їжі може "прив'язати" людей одне до одного, особливо у відносинах мати та дитини. Це може завдати шкоди дитині, не дозволяючи їй розвивати самостійність.

Ще одне пояснення полягає в символіці їжі як знаку достатку та щастя. В давнину постійний доступ до їжі вважався ознакою багатства. Тому вірогідність того, що мати доїдає за дитиною, може позбавити її майбутнього щастя та достатку.

Спроби матері доїдати за дитиною можуть викликати психологічні та поведінкові проблеми. Такі дії можуть дозволяти дитині порушувати свої кордони та перекладати свої обов'язки на інших. Також це може призвести до невірного уявлення про цінність їжі та перебірливості.

Важливо слухати свою дитину, зберігаючи баланс між спробами годувати та униканням харчового насильства.

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