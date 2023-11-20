Зруйнують покриття: якими засобами категорично не можна мити акрилові ванни

На поверхні будь-якої ванни з плином часу з'являється мильний наліт, а також вапняні відкладення та сліди іржі. Для їх видалення господині використовують різноманітні засоби, повідомляє Ukr.Media.

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Зазвичай, застосовують домашні засоби для чищення та агресивну побутову хімію. Однак не всі вони підходять для миття акрилу і емальованого чавуна через ймовірність пошкодження покриття.

Деякі порошки з абразивними частинками можуть залишати подряпини на поверхні, що не лише псує зовнішній вигляд сантехніки, але й сприяє накопиченню бруду.

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Важливо уникати використання концентрованих розчинів лугів і кислот, які можуть негативно впливати на емаль і акрил, навіть якщо їх готують вдома. Також не можна використовувати спреї та гелі для чищення унітазів, оскільки вони виявляються більш агресивними, ніж засоби для ванн, і можуть завдати шкоди покриттю. Рекомендується утримуватися від використання жорстких щіток або металевих мочалок для чищення сантехніки.

Нагадаємо, ми вже писали, як ефективно видалити наліт.

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