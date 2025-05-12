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Соціум

Розгніваєте Змію: що не можна дарувати на Новий Рік-2025

Ціхоцька Марія

Розгніваєте Змію: що не можна дарувати на Новий Рік-2025
Напередодні свят варто пам'ятати про традиційні вірування та прикмети

Напередодні свят варто пам'ятати про традиційні вірування та прикмети, особливо коли йдеться про вибір новорічних подарунків. Які презенти можуть викликати несхвалення символу 2025 року - Зеленої Дерев'яної Змії?

Категорично заборонені подарунки

Гострі предмети

Ножі, кинджали та інші колючі речі вважаються носіями негативної енергетики. Вони символізують конфлікти та розбрат, що категорично не бажано у наступному році. Про це пише НОВИНИ. LIVE.

Годинники

Здавна побутує повір'я, що годинник - це натяк на обмеження часу та неминучі розставання. У культурній традиції такий подарунок сприймається майже як провісник негативу.

Темні кольори

Зелена Змія віддає перевагу теплим і шляхетним відтінкам. Чорний колір асоціюється з холодом та депресією, тому такі речі краще залишити поза святковим списком.

Символи нещирості

Змія відрізняється винятковою проникливістю, тому подарунки, що натякають на брехню або маніпуляцію, є неприпустимими. До таких належать, зокрема, карнавальні маски.

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Низькоякісні матеріали У рік Зеленої Дерев'яної Змії особливо цінуються вишуканість та якість. Синтетичні або дешеві речі, що швидко деградують, не відповідають святковому духу.

Найкращі подарунки - зроблені з натуральних матеріалів: шовку, дерева, кераміки. Вони символізують турботу, увагу та повагу до близьких.

Дотримуючись цих нехитрих правил, ви зможете обрати ідеальний подарунок, який принесе радість і задоволення.

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Соціум