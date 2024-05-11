Розкрито історичну таємницю: ким була єдина жінка, яка причетна до змови проти Цезаря

Порція Катона, дружина Марка Юнія Брута, відіграла ключову роль у змові проти Гая Юлія Цезаря, ставши єдиною жінкою, причетною до цієї події, що змінила хід історії Стародавнього Риму.

National Geographic публікує подробиці життя Порції та її заплутаних сімейних зв'язків, на тлі яких розгорталася одна з найдраматичніших сторінок римської історії.

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Батько-політик і розлучення за договором:

Порція була дочкою Марка Порція Катона Молодшого, відомого своєю незгодою з Цезарем. Її перший шлюб з Марком Кальпурнієм Бібулом, соратником батька, закінчився розлученням за згодою, коли Порція була ще юною. Її другий шлюб з Квінтом Гортензієм Горталом, укладений за розрахунком, також був недовгим.

Порція Катона, дружина Брута. Джерело: AGENCE BULLOZ/RMN-GRAND PALAIS

Заплутані родинні зв'язки Брута і Порції:

У 45 році до н.е. Порція вийшла заміж за Марка Юнія Брута, який згодом став одним з ватажків змови проти Цезаря. Брут був сином Марка Юнія Брута, вбитого Гнєєм Помпеєм Великим, заклятим ворогом Цезаря.

Мати Брута, Сервілія Старша, протягом 20 років була коханкою Цезаря, що породило чутки про те, що Брут може бути його сином. Сестра Брута, Юнія Терція, була дружиною Гая Касія Лонгіна, ще одного учасника змови.

Доказ відданості Бруту:

Спочатку Брут був лояльним Цезарю, але з часом розчарувався в його авторитарних прагненнях. Порція, яка поділяла республіканські ідеали батька, підтримувала чоловіка в його прагненні повалити Цезаря.

Щоб довести свою відданість, Порція, за деякими джерелами, завдала собі ножового поранення, щоб продемонструвати, що здатна витримати біль і зберегти таємницю.

Після вбивства Цезаря Брут був змушений тікати з Риму, рятуючись від помсти прихильників диктатора. Порція залишилася в місті і, за різними версіями, покінчила життя самогубством, дізнавшись про поразку чоловіка, або померла з природних причин.

Нагадаємо, археологи виявили місце смерті першого римського імператора.

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