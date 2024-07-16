Розкрито секрет розкішного цвітіння орхідей: допоможе просте молоко

Садівники радять використовувати звичайні побутові продукти, як ефективне добриво для домашньої флори. Вони вважають, що молоко є чудовим засобом для підживлення орхідей, яке сприяє їхньому росту та цвітінню не тільки влітку, а й в інші пор року, забезпечуючи рослину необхідними поживними речовинами.

Як відомо, молоко багате на кальцій та інші корисні мінерали, які зміцнюють коріння та покращують стан самої орхідеї. Про це пише ТСН.

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Приготування цього ефективного добрива не вимагає багато зусиль. Візьміть один літр свіжого коров'ячого молока та змішайте його з водою в співвідношенні один до чотирьох. Це означає, що на кожну частину молока потрібно додати чотири частини води. Ретельно розмішайте отриманий розчин.

Рекомендується використовувати це добриво для поливу орхідей не більше одного разу на місяць, щоб уникнути перезволоження, яке може спричинити грибкові захворювання та погіршення якості ґрунту. Перед застосуванням молочної суміші слід полити рослину звичайною водою для зволоження субстрату.

Завдяки такому підходу орхідея отримає всі потрібні для здорового росту та буйного цвітіння мікроелементи навіть під час сильної спеки.

Нагадаємо, раніше UAportal писав про ще одне просте добриво, завдяки якому орхідеї будуть регулярно давати квіти.

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