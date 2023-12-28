"Рафаелло" з крабових паличок: Як приготувати смачну та просту закуску до новорічного столу
Крабові палички – це універсальний продукт, який можна використовувати для приготування різних страв, в тому числі і легких закусок до Нового року.
Ось два рецепти, які допоможуть вам вразити своїх домочадців. Ці закуски готуються дуже просто і швидко, але виглядають дуже ефектно. Вони обов'язково припадуть до смаку вашим гостям, пише УНІАН.
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"Рафаелло" з крабових паличок і волоських горіхів
Інгредієнти:
- Крабові палички - 5-6 шт
- Сир твердий - 100 г
- Сир плавлений - 100 г
- Майонез - 3 ст. л
- Маслини без кісточок - 7-8 шт
- Волоські горіхи - 5 шт
- Яйця - 1 шт
- Сіль, перець
Приготування:
- У глибокій мисці змішати тертий твердий і плавлений сир, варене яйце, майонез, сіль і перець.
- Окремо натерти крабові палички.
- У кожну маслину вставити шматочок волоського горіха.
- З сирно-яєчної маси сформувати корж, всередину покласти маслину.
- Скачати кульку і обваляти її в крабовій стружці.
- Повторити дії з рештою інгредієнтів.
- Викладати закуску на тарілку і подавати до столу.
"Рафаелло" з крабових паличок і плавленого сиру з часником
Інгредієнти:
- Крабові палички - 300 г
- Плавлений сир - 100 г
- Часник - 1 зубчик
- Яйця - 3 шт
- Майонез - 2 ст. л
Приготування:
- Яйця зварити і натерти на крупній тертці разом з сиром.
- Часник пропустити через прес або дрібно нарізати.
- Змішати всі інгредієнти, заправити майонезом і перемішати.
- Сформувати кульки і обваляти їх в натертих крабових паличках.
- Подавати до столу, прикрасивши за бажанням кропом або петрушкою.
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