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"Рафаелло" з крабових паличок: Як приготувати смачну та просту закуску до новорічного столу

Ігор Романько

Як зробити кульки з крабових паличок та яєць

Крабові палички – це універсальний продукт, який можна використовувати для приготування різних страв, в тому числі і легких закусок до Нового року.

Ось два рецепти, які допоможуть вам вразити своїх домочадців. Ці закуски готуються дуже просто і швидко, але виглядають дуже ефектно. Вони обов'язково припадуть до смаку вашим гостям, пише УНІАН.

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"Рафаелло" з крабових паличок і волоських горіхів

Інгредієнти:

  • Крабові палички - 5-6 шт
  • Сир твердий - 100 г
  • Сир плавлений - 100 г
  • Майонез - 3 ст. л
  • Маслини без кісточок - 7-8 шт
  • Волоські горіхи - 5 шт
  • Яйця - 1 шт
  • Сіль, перець

Приготування:

  1. У глибокій мисці змішати тертий твердий і плавлений сир, варене яйце, майонез, сіль і перець.
  2. Окремо натерти крабові палички.
  3. У кожну маслину вставити шматочок волоського горіха.
  4. З сирно-яєчної маси сформувати корж, всередину покласти маслину.
  5. Скачати кульку і обваляти її в крабовій стружці.
  6. Повторити дії з рештою інгредієнтів.
  7. Викладати закуску на тарілку і подавати до столу.

"Рафаелло" з крабових паличок і плавленого сиру з часником

Інгредієнти:

  • Крабові палички - 300 г
  • Плавлений сир - 100 г
  • Часник - 1 зубчик
  • Яйця - 3 шт
  • Майонез - 2 ст. л

Приготування:

  1. Яйця зварити і натерти на крупній тертці разом з сиром.
  2. Часник пропустити через прес або дрібно нарізати.
  3. Змішати всі інгредієнти, заправити майонезом і перемішати.
  4. Сформувати кульки і обваляти їх в натертих крабових паличках.
  5. Подавати до столу, прикрасивши за бажанням кропом або петрушкою.

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