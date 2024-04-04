Пишний омлет рецепт в духовці: швидкий рецепт

Він дуже легкий в приготуванні, а виходить пишним, пористим та соковитим.

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І точно поверне вас в дитинство своїм смаком та домашнім ароматом.

Інгредієнти:

• Яйця — 5 шт;

• Олія оливкова — 20 г;

• Шпинат — 50 г;

• Песто — 50 г;

• Черрі — 60 г;

• Чорні оливки — 50 г;

• Сир в розсолі — 50 г.

Приготування:

1. Форму застелити пергаментом.

2. Додати шпинат та збити яйця.

3. Додати песто, Черрі, оливки та перемішати.

4. Зверху посипати сиром.

5. Запікати протягом 15 хвилин при температурі 180°.

Зберігайте та робіть сніданки ще смачнішими.