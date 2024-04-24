Пил із Сахари знову дістався України: як діяти під час пилової бурі

Україну накрила пилова буря з Сахари. Вона принесла з собою пил, що чітко прослідковується над південними та центральними районами країни та поширюється на північ.

За даними Укргідрометцентру, пил, який вчора спостерігався у Греції, сьогодні досяг території України.

Хоча пил з Сахари не є небезпечним для здоров'я людей, він може викликати дискомфорт у людей з респіраторними захворюваннями, алергією та у дітей.

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Ось що рекомендують робити під час пилової бурі:

Залишатися в приміщенні якомога довше.

Закрити вікна та двері, щоб пил не потрапляв у приміщення.

Використовувати кондиціонер або очищувач повітря з HEPA-фільтром.

Пити багато рідини, щоб зволожити дихальні шляхи.

Носити маску, якщо вам все ж таки потрібно вийти на вулицю.

Промивати очі та обличчя чистою водою після того, як ви побували на вулиці.

Очікується, що пил залишатиметься в атмосфері над Україною до п'ятниці. З п'ятниці на суботу він відступить на схід, і атмосфера очиститься.

Крім дискомфорту для людей, пилова буря може мати й інші наслідки:

Зниження видимості на дорогах та в повітрі. Погіршення якості повітря. Вплив на врожаї.

Укргідрометцентр рекомендує стежити за оновленнями погодних умов та вживати заходів безпеки під час пилової бурі.

Тим часом у Греції люди масово звертаються до лікарів через пил, що долетів із Сахари – лікарні у грецькій столиці були переповнені. Крім того, масові звернення пацієнтів зі скаргами на задишку, кашель та біль у грудях зафіксували на острові Кріт та у прибережному місті Каламата, пише BILD.

Зазначається, що пил, який несеться із Сахари, містить найдрібніші частинки, які можуть проникати в легені та викликати проблеми з диханням.

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