Пил із Сахари знову дістався України: як діяти під час пилової бурі
Україну накрила пилова буря з Сахари. Вона принесла з собою пил, що чітко прослідковується над південними та центральними районами країни та поширюється на північ.
За даними Укргідрометцентру, пил, який вчора спостерігався у Греції, сьогодні досяг території України.
Хоча пил з Сахари не є небезпечним для здоров'я людей, він може викликати дискомфорт у людей з респіраторними захворюваннями, алергією та у дітей.
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Ось що рекомендують робити під час пилової бурі:
- Залишатися в приміщенні якомога довше.
- Закрити вікна та двері, щоб пил не потрапляв у приміщення.
- Використовувати кондиціонер або очищувач повітря з HEPA-фільтром.
- Пити багато рідини, щоб зволожити дихальні шляхи.
- Носити маску, якщо вам все ж таки потрібно вийти на вулицю.
- Промивати очі та обличчя чистою водою після того, як ви побували на вулиці.
Очікується, що пил залишатиметься в атмосфері над Україною до п'ятниці. З п'ятниці на суботу він відступить на схід, і атмосфера очиститься.
Крім дискомфорту для людей, пилова буря може мати й інші наслідки:
- Зниження видимості на дорогах та в повітрі.
- Погіршення якості повітря.
- Вплив на врожаї.
Укргідрометцентр рекомендує стежити за оновленнями погодних умов та вживати заходів безпеки під час пилової бурі.
Тим часом у Греції люди масово звертаються до лікарів через пил, що долетів із Сахари – лікарні у грецькій столиці були переповнені. Крім того, масові звернення пацієнтів зі скаргами на задишку, кашель та біль у грудях зафіксували на острові Кріт та у прибережному місті Каламата, пише BILD.
Зазначається, що пил, який несеться із Сахари, містить найдрібніші частинки, які можуть проникати в легені та викликати проблеми з диханням.
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