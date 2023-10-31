П‘ять речей, які варто зробити у своє день народження, щоб рік пройшов вдало

День народження є особливим моментом, коли світ засяє яскравіше, серце наповнюється теплом, і посмішка не покидає вашого обличчя. Проте важливо провести цей день з користю для себе.

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Про це пише Ukr.media.

Ось кілька речей, які варто зробити у день народження, щоб рік пройшов вдало:

Порадуйте себе

Дозвольте собі розкішний сніданок або відвідайте кінотеатр. Зробіть щось, чого зазвичай не робите через метушню повсякденного життя. Або навіть подаруйте собі незвичайний подарунок, який справді вас потішить.

Проведіть час з близькими

День народження - ідеальний час для об'єднання рідних та друзів. Влаштуйте вечірку, вечерю або просто запросіть когось до себе. Важливо оточувати себе в цей день позитивними та підтримуючими вас людьми.

Здійсніть мрію

У кожної людини є мрії, які часто відкладаються на потім. Чому б не зробити перший крок до їх здійснення в цей особливий день? Це може бути подорож, нове хобі або навіть читання книги.

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Ділиться щастям

День народження - чудовий момент, щоб поділитися своїм щастям з іншими. Пожертвуйте на благодійність або просто допоможіть комусь. Робити добро - це нескладно, і це допоможе відчути гармонію всередині себе.

Заведіть щоденник планів

Запишіть свої думки та почуття у свій день народження. Цей щоденник стане вам неймовірним джерелом натхнення в майбутньому. Привітайте себе з досягненнями та поставте нові цілі. Створіть список речей, які хочете здійснити у наступному році. Важливо планувати, але ставити перед собою лише реальні завдання, які ви зможете досягти.

Для захисту від негативних впливів можна покласти в кишеню срібний виріб (наприклад, кільце, хрестик, шпильку чи ланцюжок). Це дійсно зміцнює захисне енергетичне поле. Ще одним варіантом захисту від негативу є використання дзеркальця, яке також поміщають в кишеню. Дзеркальце розташовується на грудях, наприклад, у нагрудній кишені сорочки, блузки або піджака. Воно відбиває як позитивну, так і негативну енергію, віддаючи назад лише позитив.

Деякі народні прикмети та рекомендації, яких варто дотримуватися у свій день народження:

Святкуйте свій день народження. Навіть якщо це лише святкування у колі родини, головне - відзначити цей особливий день. Одягайте чисту або нову одяг та натільну білизну. Вбрання може бути змінюваним протягом дня та вважається захистом від негативного впливу навколишнього середовища. Покладіть купюру в кишеню, що може привернути фінансову удачу. Якщо кишені відсутні, їх можна прикріпити ззаду до штанів або ліфа. Подаруйте подарунки своїм друзям. Щедрість іменинника вважається важливою, і вона може бути винагороджена ангелом-хранителем, який подарує благополуччя. Уважно слухайте привітання від родини та друзів, приймаючи їх з вдячністю. Позитивні слова створюють енергетичну програму для добробуту, удачі та міцного здоров'я на наступний рік. Не забудьте святковий торт зі свічками. Обирайте кількість свічок обережно, уникайте чисел 9, 13, 18, 21, 51, 99 та 100. Завжди спробуйте згасити свічки з першої спроби. Падаюча зірка в день народження є хорошою прикметою. Загадайте бажання, і воно, можливо, швидко здійсниться.

Нагадаємо, ми вже писали, чому не можна відзначати 40 день народження.

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