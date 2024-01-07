П‘ять дієвих методів організації простору у маленькій квартирі

Маленька квартира - це не вирок. При правильному плануванні та організації простору її можна зробити комфортною та затишною.

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Про це пише ТСН.

Ось кілька порад, які допоможуть вам у цьому:

Позбудьтеся зайвих речей

Перший крок до організації простору - це позбутися зайвих речей. Все, чим ви не користуєтеся, приносить вам неприємні емоції або просто не потрапляє у ваш стиль, потрібно віддати, продати або викинути. Зайві речі створюють хаос і захаращують простір, що робить його менш комфортним.

Чітко зонуйте простір

Щоб у маленькій квартирі було комфортно перебувати, важливо чітко зонувати простір. Для цього можна використовувати меблі, декоративні перегородки або просто різні кольори та фактури. Наприклад, у спальні можна виділити зону для сну, робочу зону та зону для зберігання. У вітальні можна облаштувати зону для відпочинку, зону для прийому гостей і зону для зберігання.

Використовуйте весь простір

Не залишайте жодного сантиметра простору незадіяним. Для зберігання речей можна використовувати всі доступні поверхні, включаючи стіни, стелі та кути. Наприклад, на стінах можна повісити полки, стелажі, гачки та рейлінги. У кутах можна поставити вузькі меблі або облаштувати зону для зберігання.

Закрите зберігання

Відкрите зберігання може зробити квартиру більш захаращеною. Тому для зберігання речей краще використовувати закриті системи. Це можуть бути коробки, органайзери, корзини або навіть меблі з дверцятами. Закрите зберігання допоможе приховати речі та створити в квартирі відчуття порядку та гармонії.

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Контролюйте появу нових речей

Щоб ваша квартира не стала складом непотрібних речей, важливо контролювати появу нових. Перед тим, як придбати щось нове, добре подумайте, чи воно вам дійсно потрібно. Якщо ви не впевнені, чи будете користуватися цією річчю, краще відкладіть її покупку.

Нагадаємо, ми вже писали, про ідеальне рішення кольорового оформлення для маленьких квартир.

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