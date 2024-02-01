Мандрівники назвали найкращі міста в світі для гастрономічного туру

Подорожі – це чудова можливість познайомитися з новими культурами та людьми. А якщо додати до цього ще й смачну їжу, то ви отримаєте незабутні враження.

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Гастрономічний туризм – це вид туризму, який передбачає подорожі з метою спробувати кухню інших країн. Він стає все більш популярним, і це не дивно. Адже їжа – це невід'ємна частина будь-якої культури. Про це розповіли на найбільшій у світі платформі для мандрівників TripAdvisor.

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Найкращі міста для гастротуризму у 2024 році

За даними TripAdvisor, найкращими містами для гастротуризму в 2024 році є:

Ханой, В'єтнам Рим, Італія Крит, Греція Куско, Перу Флоренція, Італія Нью-Делі, Індія Барселона, Іспанія Новий Орлеан, США Лісабон, Португалія Пхукет, Таїланд

Ці міста пропонують широкий вибір ресторанів, які пропонують страви місцевої та міжнародної кухні. Тут ви можете спробувати все, від традиційних страв до сучасних експериментів.

Що спробувати в кожному місті

Ось кілька рекомендацій щодо того, що спробувати в кожному з цих міст:

Ханой, В'єтнам: суп з локшиною Фо, спринг-роли Гой Куон, гарячі млинці Бан Хео, локшина Као Лау, фрикадельки на грилі Бун Ча, бутерброди Бан Мі, риба з куркумою Ча-ка Лавонг і битий рис Ко Там.

Рим, Італія: піца, паста, ризотто, морепродукти, італійські десерти.

піца, паста, ризотто, морепродукти, італійські десерти. Крит, Греція: страви з морепродуктів, грецький салат, сир фета, оливки.

страви з морепродуктів, грецький салат, сир фета, оливки. Куско, Перу: куїчі, ламіве, ceviche, pisco sour.

куїчі, ламіве, ceviche, pisco sour. Флоренція, Італія: страви з італійських трюфелів, італійська кава, gelato.

страви з італійських трюфелів, італійська кава, gelato. Нью-Делі, Індія: тандури, каррі, бирьяни, мінті.

тандури, каррі, бирьяни, мінті. Барселона, Іспанія: паелья, тапас, хамон, sangria.

паелья, тапас, хамон, sangria. Новий Орлеан, США: jambalaya, gumbo, креветки, вустерський соус.

Лісабон, Португалія: bacalhau (суха тріска), pastel de nata (португальські тістечка з заварним кремом), португальське вино.

bacalhau (суха тріска), pastel de nata (португальські тістечка з заварним кремом), португальське вино. Пхукет, Таїланд: тайський суп том ям, тайський салат пхукет, морепродукти, тайські десерти.

Це лише кілька рекомендацій, і насправді в кожному з цих міст є ще багато смачних страв, які варто спробувати. Тож, якщо ви любите смачну їжу, обов'язково відвідайте хоча б одне з цих міст. Ви не пошкодуєте!

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