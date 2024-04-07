Психологи назвали 8 поширених речей, які призведуть до розлучення, якщо ви не будете обережні

Існують вісім поширених речей, які можуть призвести до розлучення, якщо партнери не будуть обачними. Шлюб буде нещасним, якщо пара буде постійно допускатися деяких помилок.

Паскаль Алін Бертолі, психотерапевт і коуч, дослідив 8 типових речей, які можуть зруйнувати ваші стосунки, якщо вчасно не вжити заходів.

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1. Переслідування та відступ

Один партнер вимагає уваги, а другий віддаляється. Ця схема не дає результату. Здорові стосунки ґрунтуються на чуйному реагуванні на потреби та бажання партнера. Це не означає, що ви повинні кинути все, коли він вам дзвонить, але важливо визнати його потребу.

2. Переважання негативних моментів

Успішні стосунки мають баланс 5 позитивних моментів на 1 негативний. Це не означає, що негативні моменти неприпустимі. Важливо вчитися на них, відновлювати романтику та розвивати навички вирішення конфліктів. Проте, якщо негативу стає більше, це тривожний знак.

3. Ескалація конфліктів

Під час суперечок партнери можуть критикувати, обгороджуватися мовчанням, ставати оборонними або зневажливими. Це призводить до ескалації та дистанціювання. Важливо не емоційно реагувати, а намагатися конструктивно розв'язувати проблему.

4. Відсутність позитивних емоцій

Якщо у вас немає ні позитивних, ні негативних емоцій, це не свідчить про здорові стосунки. Відсутність гумору, прихильності, підтримки та співчуття руйнує емоційний зв'язок.

5. Нехтування болючими моментами

Неможливо уникнути емоційних травм у стосунках. Важливо не ігнорувати їх, а знаходити час для спокійного обговорення та відновлення завданої шкоди.

6. Негативне сприйняття

Якщо ви сприймаєте нейтральні дії партнера як негативні, це може призвести до серйозних проблем. Важливо не приписувати йому негативні наміри та бачити його позитивні якості.

7. Хронічна тривога

Якщо один із партнерів постійно відчуває тривогу, це може негативно впливати на спілкування. Важливо вчитися справлятися з тривогою, щоб вона не заважала розв'язанню проблем.

8. Нездатність прийняти вплив

Чоловіки часто ігнорують скарги жінок, що може призвести до емоційного віддалення. Важливо вміти слухати та розуміти партнера, а не заперечувати його почуття.

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