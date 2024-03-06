Протиракові продукти: запобігають утворенню пухлин

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Лікопін - найпотужніша антиракова речовина. Це вітаміноподібна сполука, яку відносять до групи каротиноїдів. Він визначає яскраво - червоне та помаранчеве забарвлення плодів різних рослин. Цей пігмент є одним із найефективніших антиоксидантів серед усіх відомих вітамінів на сьогоднішній день. Продукти, що містять лікопін, захищають клітини організму від руйнівної дії вільних радикалів (профілактика онкологічних захворювань) і запобігають розвитку атеросклерозу (серцево-судинних захворювань).

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Известно Гарвардское исследование, в ходе которого 50 тыс. мужчин принимали томаты 10 и более раз в неделю и как результат имели снижение риска развития рака простаты на 34-37%. Клинические исследования, проводимые в отношение рака простаты показали, что применение натурального ликопина значительно снижает скорость роста раковых клеток.

В летний период людям с ишемической болезни сердца и инсультами в анамнезе необходимо регулярно включать свежие томаты и арбузы в свой рацион. Ликопин имеет свойство эффективно снижать показатели "плохого" холестерина крови, "очищать" сосудистый эндотелий и повышать эластичность капилляров.

Особенность именно томатного ликопина в том, что он не разрушается при термической обработке и сохраняется и концентрируется во всех томатных продуктах: кетчуп, томатная паста, томатный сок. Поэтому есть смысл заготавливать томатные продукты на зиму и регулярно употреблять томатные соусы в холодное время года.

Средний показатель ликопина в европейском меню содержит 0,6-1,6 мг ликопина в сутки. Оптимальным же считается употребление около 5-7 мг ликопина в сутки.

Продукты – лидеры по содержанию ликопина:

Шиповник – 6800 мкг Арбуз – 4532 мкг Томаты – 2573 мкг (оранжевые и желтые сорта содержат больше ликопина чем красные) Папайя – 1828 мкг Грейпфрут – 1419 мкг Хурма – 159

Стоит отметить, что богатые ликопином продукты имеют в своем составе значительное количество фруктовых сахаров, поэтому оптимально употреблять их в первой половине дня.