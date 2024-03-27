Проти кого воював уславлений прикордонник СРСР: про що замовчували

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Був у радянські роки такий прикордонник Карацупа, якого в СРСР зробили героєм для всіх діточок, що хотіли служити в радянській армії. Микита Карацупа ідеально підходив на образ радянського героя — рано залишився сиротою (вважай, не бачив нормального сімейного життя), потрапив до дитячого будинку (звідки втік і став скитальцем, але в СРСР про це не розповідали), згодом став пастухом у колгоспі.

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В начале 1930-х Карацупу призвали в армию, и он пожелал служить в пограничных войсках. На замечание военкома, что для пограничников он маловат ростом, ответил — "зато нарушители меня не заметят!" — после чего и был зачислен в пограничники.

Но, как вы понимаете — на самом деле всё было не совсем так, как об этом писала советская пропаганда. Расскажу о том, как всё было на самом деле.

У пограничника Карацупы была собака Индус — которую, кстати, позже в литературе переименовали в "Ингус", чтобы не портить отношения Хрущёва с Индирой Ганди. С помощью Индуса пограничник Карацупа задержал, по разным данным, от 246 до 338 или даже до 467 нарушителей границы, за что и стал героем. Пор пограничника Карацупу писали стихи и песни, в его честь выходили книги, открытки и передовицы газет, а детишки хотели быть на него похожими.

Вот только в советской литературе не сообщали, что большинство нарушителей границы хотели не попасть в СССР, а бежали ИЗ него — вот против этих людей пограничник Карацупа и воевал.

А ещё у советских пограничников были вот такие инструкции.

Такие дела.