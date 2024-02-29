Прості способи відкрити фісташки: молоток не потрібен

Якщо ви любите фісташки, але ненавидите боротися з їхніми міцними шкаралупами, вам більше не потрібен молоток. Існує кілька простих способів відкрити фісташки, навіть якщо у них немає тріщини.

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Як повідомляє Taste of Home, якщо на фісташках є невеликі тріщини, то можна використати шкаралупу від іншої фісташки. Просуньте тонкий кінець шкаралупи в тріщину і різко поверніть її.

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Замість шкаралупи можна використати монету, маленьку комп'ютерну викрутку, лезо кишенькового ножа або кінчик ножиць.

Для щільно закритих фісташок, без тріщинок у шкаралупі, можна використати інший прийом. Покладіть фісташки на обробну дошку. Накрийте їх кухонним рушником та постукайте по них важким предметом: це може бути розм'якшувач м'яса, качалка або маленька чавунна сковорода. Але не перестарайтеся, щоб не розчавити горіхи.

Завдяки цим методам ви зможете відкрити будь-яку фісташку без зусиль.

Більше дізнатися про користь фісташок ви зможете тут.

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