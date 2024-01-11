Прості способи позбутися запаху секонд-хенду з речей

Речі із секондхенду завжди мають неприємний запах, якого дуже важко позбутися. Але це цілком можливо, якщо знати деякі хитрощі.

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Експерти з The Spruce пропонують кілька порад, які допоможуть вам зробити ваші комісійні знахідки пахнути як новими.

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Провітрюйте речі

Перше, що потрібно зробити, коли ви щось купуєте в комісійному магазині, — це провітрити його. Залиште предмет на вулиці або в добре провітрюваному приміщенні на кілька годин або навіть на день, якщо це можливо. Свіже повітря допоможе усунути частину запаху.

Використовуйте харчову соду

Харчова сода — ще один чудовий спосіб усунути неприємні запахи. Рясно посипте содою предмет і залиште його на кілька годин або навіть на ніч. Харчова сода має абсорбуючі властивості, які допоможуть втягнути запах.

Спробуйте трохи оцту

Оцет також є ефективним способом усунення запахів. Змішайте рівні частини води та білого оцту в пляшці з розпилювачем і бризніть на предмет. Дайте предмету висохнути на вулиці.

Додаткові засоби

Газети, наповнювач котячого туалету, активоване вугілля та ефірні олії також можуть допомогти усунути запахи. Загорніть газету в рукави або кишені одягу і залиште на два дні. Наповнювач для котячого туалету можна помістити в тканинний мішечок із предметом на тиждень. Активоване вугілля можна помістити в контейнер і покласти біля речей. Ефірні олії можна просто розпорошити прямо на предмет.

Очищення парою

Відпарювання також є ефективним способом усунення запахів. Важливо використовувати розчин для чищення з ароматизаторами, щоб додати свіжого запаху. Цей метод також допоможе видалити будь-які зморшки або ворсисту тканину.

Якщо ви дотримуєтеся цих порад, ви зможете позбутися запаху з комісійних речей і насолоджуватися ними як новими.

Як прати одяг після секонд-хенду

Прати вживані речі слід окремо від іншого одягу, щоб запах не поширився на інші речі.

Прати кілька разів, на максимальній температурі, допустимій для певного типу речей. Це допоможе вбити бактерії, які є причиною запаху.

Використовувати подвійну кількість порошку, щоб посилити ефект дезодорації.

Вмикати додаткове полоскання, щоб видалити залишки порошку та запаху.

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