Прості способи ароматизувати будинок, якщо є алергія на хімічні засоби

З часом навіть в ідеально прибраному будинку може з'являтися неприємний аромат. Це може бути пов'язано з вологістю, або якщо в будинку є курці, або ж через домашніх тварин.

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Якщо у вас алергія на хімічні речовини, які містять аромадифузори, можна скористатися більш економним і природним способом, використовуючи підручні інгредієнти. Одним із таких способів є ароматизація будинку апельсином і гвоздикою, пише SantePlusMag.

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Як ароматизувати будинок цитрусовими

Цей спосіб називається "бурштиновим яблуком". Для цього вам знадобляться товстошкірий апельсин та жменя гвоздики.

Апельсин промийте та обсушіть. Візьміть сухі бутони гвоздики та повтикайте у шкірку апельсина. Такий ароматизатор може прослужити від тижня до двох. Ви можете розмістити його в будь-якій кімнаті свого будинку, щоб насолоджуватися приємним пряним ароматом.

Для ароматизації оселі можна використати ефірні олії. Візьміть розпилювач з водою та додайте всередину кілька крапель улюбленої ефірної олії. Розпиліть розчин у кімнатах вашого будинку.

Харчова сода. Цей натуральний дезодоруючий засіб дозволить боротися з неприємними запахами й очищати повітря в приміщенні. Для цього змішайте чашку харчової соди з 10 краплями ефірної олії на ваш вибір. Щоб отримати більше ароматів, додайте до цієї суміші чайну ложку сушених ароматних трав, таких як м’ята або лаванда. Перемішайте інгредієнти та помістіть невелику кількість цієї суміші в чашки, які ви розставите по кімнатах, які хочете ароматизувати. Ви також можете розмістити їх у гардеробі або шафі, щоб видалити затхлий запах з одягу.

Таким чином, ви можете привнести свіжість у свій дім, використовуючи лише підручні інгредієнти.

Раніше UAportal писав про різні природні методи, які дозволяють швидко, ефективно та з мінімальною кількістю продуктів ароматизувати вашу кухню після смаження чи приготування їжі. Адже ці стійкі запахи можуть затримуватися на тривалий час.

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