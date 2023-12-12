Простий засіб освітлить затирку між плиткою в душі всього за 5 хвилин

Красива плитка для ванної кімнати може бути зіпсована забрудненою затиркою. Однак є один спосіб, щоб вона виглядала абсолютно новою.

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Все, що вам потрібно зробити, це наповнити пляшку з розпилювачем рівними частинами дистильованого білого оцту та теплої води. Про це повідомляє Express.co.uk.

Добре збовтайте суміш, потім розпиліть на затірку та залиште її на п’ять хвилин, щоб оцет подіяв. Після того, як оцет вбереться, протріть розчин щіткою з жорсткої щетини та нейлону.

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Наступним кроком буде використання вологої ганчірки, щоб витерти всю вологу, після чого перед вами має бути чудова чиста затирка. Ще один спосіб прикрасити ванну кімнату – почистити душову лійку.

Змочіть душову насадку в розчині оцту та гарячої води. Ви можете зробити це, змішавши половину оцту та гарячої води в пакеті. Потім прикріпіть сумку до душової ручки, наприклад, гумкою. До ранку душова лійка повинна виглядати сяюче чистою.

Нагадаємо, що ми підготували кілька простих порад, які допоможуть швидко та ефективно очистити ванну. Знадобляться харчова сода, оцет та лимонний сік.

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