Просто, смачно та ситно: Як приготувати картоплю запечену в молоці

Рецепт цієї смачної та ароматної картопляної запіканки є простим у приготуванні і не вимагає особливих навичок. Ця страва вражає своїм легким вершковим смаком і ніжною текстурою картоплі.

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Використовуйте молоко із жирністю не менше 3,2% для найкращого смаку та текстури, пише ТСН. Нижче подані деталі кроків та інгредієнтів для приготування цього смаколика.

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Інгредієнти:

Картопля - 1 кг

Молоко 3,2% - 500 мл

Твердий сир - 200 г

Вершкове масло - 50 г

Ріпчаста цибуля - 1 шт.

Чорний мелений перець

Мускатний горіх (щіпка)

Сіль

Приготування:

Вимийте та очистіть картоплю, наріжте її кружальцями товщиною 2-3 мм. Тертий твердий сир на великій терці (залиште 1/4 частину для присипки зверху). Наріжте цибулю тонкими півкільцями. Змастіть форму для запікання вершковим маслом. Викладіть картоплю рівномірним шаром і посипте цибулею. У мисці збийте яйце, влийте молоко, додайте тертий сир, чорний перець, мускатний горіх та сіль. Добре перемішайте і залийте цю молочну суміш картоплею. Розмістіть шматочки вершкового масла та присипте залишеним сиром. Випікайте в наперед розігрітій духовці при температурі 180 градусів протягом 40-50 хвилин, або доки страва не стане золотистою та хрусткою. При подачі посипте страву свіжою зеленню.

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