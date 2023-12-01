Прокинутись буде набагато легше: названо фрукт, який бадьорить та допоможе вставати з ліжка вранці

Зазвичай в холодну пору року нам набагато важче прокидатись. На думку лікарів-терапевтів, дотримання регулярного розкладу може полегшити проблему.

Відео дня

Про це пише Час Дій.

Важливо лягати і вставати в один і той самий час, і докладати зусиль для підтримання здорового сну. Йти спати варто до 23:00 для налагодження виробництва мелатоніну, важливого гормону для регуляції сну. Рекомендується уникати переїдання перед сном, щоб мозок мав можливість відновитися.

Читайте також: Тримайте у спальні: Які кімнатні рослини допомагають заснути

Крім того. перед сном краще вимикати гаджети, уникати соцмереж та телевізора, замість цього проводити легку гімнастику, приймати розслаблюючий душ чи читати цікаву книгу.

Температура в кімнаті також важлива для здорового сну – комфортний режим важливий, оскільки холод чи задуха можуть заважати нормальному відпочинку. У холодний час року експерти радять покласти поруч із ліжком нарізаний лимон, ефірні олії якого покращують якість сну та полегшують вставання.

Нагадаємо, ми вже писали, як почати висипатись.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!