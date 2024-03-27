Прощавай, неприємний запах: чим варто протерти обробну дошку для усунення смороду

Обробна дошка з деревини славиться своєю довговічністю, екологічністю та міцністю. Проте, для збереження її якостей необхідний ретельний догляд, оскільки дерево схильне до швидкого поглинання запахів.

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Змішування ароматів різних продуктів на поверхні дошки може спричинити виникнення стійкого неприємного запаху. Ми разом з "Апостроф" надаємо поради щодо ефективного очищення дерев’яної дошки для нейтралізації небажаних ароматів.

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Як усунути неприємний запах з дерев’яної обробної дошки

Щоб позбутися смороду з дерев’яної кухонної дошки, спробуйте наступний метод: рясно посипте її тонким шаром столової солі. Далі, потріть поверхню половинкою свіжого лимона. Ця комбінація створює ефективний очищувальний ефект, який допомагає швидко позбутися навіть в’їдливих запахів. Після цього, промийте дошку великою кількістю води без застосування миючих засобів.

Також, для дезінфекції та видалення забруднень, можна використовувати розчин харчової соди. Змішайте одну чайну ложку соди з ложкою води до утворення пасти, нанесіть на дошку, залиште на декілька хвилин, а потім змийте теплою водою.

Раніше ми розповідали про одну просту хитрість, що допоможе прибрати неприємний запах зі сміттєвого відра.

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