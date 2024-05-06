Прогулянки стануть безпечними: допоможе саморобний спрей проти кровососів

Травень і червень - це час, коли кліщі особливо активні. Укус цих комах для людини може залишитися непоміченим, але він може бути небезпечним. Кліщі переносять хвороби, такі як енцефаліт, бореліоз, лихоманка, тому, коли ви вирушаєте у похід або на природу, варто бути особливо обережними.

Фахівці радять вдягатися на прогулянки правильно – потрібні щільні штани, які заправляють у шкарпетки, кофта з довгими рукавами та головний убір. Вибирайте одяг світлих тонів, щоб легше помітити кліща. Уникайте чагарників та високої трави, які є улюбленими місцями для кліщів.

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Якщо ви хочете зробити спрей, що відлякує кліщів, розчиніть у воді олію чайного дерева, гвоздикову, ялинову або евкаліптову олію в пропорції пів чайної ложки на 100 мл води. Побризкайте на відкриті ділянки тіла та розпиліть на одяг. Ці запахи відлякають кліщів.Герань та лаванда - квіти, які не подобаються кліщам. Замість репелентів, змішайте 2 столові ложки олії цих квітів у склянці води та додайте трохи спирту. Ця суміш збереже свої властивості протягом пів року.

Натуральний яблучний оцет також має властивості, що відлякують кліщів. Змащуйте ним шкіру та одяг перед виходом на природу. Не забудьте розчинити оцет водою, аби не отримати опіків.

Цибуля та часник – ще одні репеленти проти кліщів. Перед виходом на прогулянку з'їжте трохи цибулі або часнику, або натріть ними шкіру. Запах цих продуктів відлякає кліщів та може вам допомогти уникнути укусів комарів.

Раніше спеціалісти дали корисні поради, як захиститися від кліщів.

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