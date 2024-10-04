Прогноз для Козорога на жовтень: не зволікайте з коханням та стережіться хитрих колег

Для багатьох другий місяць осені – пора нових викликів, а також амбітних планів. Астрологи кажуть про те, що для людей, народжених під знаком Козорога, жовтень може принести нові незвичайні можливості.

Як кажуть гороскопи, Козороги чудово почуваються в русі та активно проводять час, зокрема заслужений відпочинок. Тому чудовою ідеєю буде зробити те, про що вони мріяли і думали, але поки не встигли здійснити, йдеться у матеріалі видання GK 24 .

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За словами астрологів, саме у жовтні у Козорогів будуть незавершені справи. Адже незачинені двері в деякі розділи життя можуть виявитися перешкодою для досягнення душевного спокою.

Тому для них єдина порада - немає сенсу зволікати. Краще не відкладати справи на останній момент, інакше спокою не знайти.

Якщо Козороги всерйоз націлилися на тривалі стосунки, варто пам’ятати про те, що не кожна любов починається з фанфар і не кожна можливість може здатися дуже спокусливою. Однак якщо ви подивитеся на своє життя більш прихильним поглядом, ви зможете отримати те, про що мрієте.

Водночас Козорогам також варто звернути прискіпливу увагу на свою роботу, адже чим вище стілець, який ви займаєте, тим більше людей очікують, що ви болісно впадете. Уважно вибирайте колег, тому що навколо вас є люди, які хочуть зайняти ваше місце.

Крім того, також необхідно припинити намагатися привернути до себе увагу і стати пильним спостерігачем. Козорогам зараз варто зосередитися на найбезпечніших інвестиціях.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи розповіли, чому шлюб не підходить кожному знаку зодіаку.

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