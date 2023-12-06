Професійна прибиральниця пояснила, як глибоко очистити матрац за п'ять кроків

Немає нічого кращого, ніж свіжа постільна білизна. Однак важливо також звертати увагу на чистоту матраца.

Відео дня

Матраци можуть легко стати домом для мертвих клітин шкіри, жирів і бактерій, якщо їх ретельно не чистити регулярно принаймні двічі на рік. Професійна прибиральниця, яка керує бізнесом, Шері пояснила, як глибоко почистити матрац за п'ять кроків, повідомляє Express.co.uk.

Перший крок – пропилососити. Зніміть всю постільну білизну та ретельно пропилососьте. Хоча матрац може здатися чистим неозброєним оком, чищення пилососом допоможе зменшити накопичення бактерій і мертвих клітин.

Читайте також: Як часто і за якої температури потрібно прати постіль: корисні поради

Для другого кроку Шері рекомендує посипати ліжко харчовою содою, яка допоможе видалити плями та запахи. Залиште на 20 хвилин. За цей час ви можете прибрати решту кімнати.

Через 20 хвилин пропилососьте всю харчову соду з матраца. Далі треба відпарити матрац, якщо у вас є пароочисник, щоб позбутися від пилових кліщів.

Останнім п’ятим кроком є ​​видалення будь-яких плям, які ви бачите на своєму матраці. Можна використовувати засіб для миття посуду та теплу воду з вологою ганчіркою, щоб позбутися плям.

Пропонуємо вам також дізнатися поради експертів зі сну, які розповіли, що змушує людину прокидатися вночі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!