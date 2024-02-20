Продукти, що провокують передчасне старіння

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Взагалі, що стосується збереження молодості та краси, в першу чергу потрібно говорити про продукти, які провокують передчасне старіння та харчові звички, від яких потрібно відмовитися. А потім уже підключати суперфуди, анти-ейдж дієти.

⠀Вплив вільних радикалів, певні групи продуктів, переїдання та зневоднення впливають на старіння організму часом сильніше, ніж роки.

⠀Тому сміливо виключаємо:

⠀• Кондитерські вироби тривалого зберігання;

⠀• М'ясні продукти промислової переробки;

⠀• Соняшникова олія;

⠀• Смажена їжа, особливо з тривалим терміном зберігання, фаст-фуд;

⠀• Жирні соуси;

⠀• Алкоголь.

Саме ця їжа прискорює процеси старіння та поглиблює проблеми шкіри. Якщо повністю виключити ці продукти не виходить, намагайтеся замінити більш здорові їх аналоги. Наприклад, соняшникова олія – на оливкову, магазинні солодощі – на чорний шоколад 70% або фрукти та ягоди. З алкоголю дозволяю сухе вино за формулою, яку давала раніше.

⠀Від яких продуктів особисто вам важко відмовитись?