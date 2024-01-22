Продукт, який вживати заборонено усім без виключення
Продукт, який ми взагалі забороняємо вживати, це усім нам відомий - маргарин.
Чому?
Тому що, шкода маргарину полягає у високому вмісті транс-жирів.
Транс-жири дуже шкідливі для організму, тому як активно підвищують рівень поганого холестерину, який відкладається на стінках судин,та знижують рівень хорошого.
Але навіть, якщо ви ніколи не купуєте маргарин і впевнені, що застраховані від транс-жирів, на жаль, це не так.
Гідрогенізовані жири містяться в багатьох інших продуктах, і можна сміливо стверджувати – вони всюди.
А саме:
готові хлібобулочні вироби, такі, як крекери, печива і торти;
смажені страви, такі як пончики та картопля-фрі ;
Ними рясніють також майже всі напівфабрикати:
- охолоджене тісто, піца;
- м’ясні та рибні вироби – рибні;
- чіпси, снеки, сухарики, горішки;
- попкорн, соуси, майонез;
Для того щоб уникати даний продукт в раціоні, читайте скад продукту та зверніть увагу на слова як:
- рослинний жир;
- замінник масла какао;
- кондитерський жир;
модифіковані жири;
гідрогенізована олія;
пальмова олія (не натуральна);
модифікований кулінарний жир;
Якщо вже не хочеться вживати шкідливу їжу і бити рекорди за рівнем холестерину, не лишається нічого, крім як переглянути свій раціон в цілому.
- не відвідуйте фаст-фуди;
- відмовтесь від вуличної їжі;
- готуйте вдома, більше простої і корисної їжі. Наприклад, куряча грудка, риба, індичка, яйця, овочі, більше злаків і фруктів.
- не купуйте продукти, в складі яких є транс-жири;
Кілька простих кроків до здоровго способу життя,не тільки покращить вам стан здоров‘я, але і явно допоможе краще себе почувати!
Будьте здорові!