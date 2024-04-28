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Продукт, який даремно недооцінюють усі, хто худне
Аналізуючи щоденники харчування людей, що бажають трохи знизити жирову массу, додати м’язів в потрібних місцях, хочуть пружності і мають періодичне переїдання, тягу до солодкого та калорійного…стає очевидним з перших секунд, що в раціоні недостатньо овочів, зелені. А якщо присутні, то це помідори і огірки.
Але важливо розуміти, що це не всі овочі! Є ще багато інших і варто їх пробувати вводит в свій раціон. В будь-якому вигляді: салати, рагу, печені, тушені, супи.
Навіщо?
- мають клітковину ( профілактика запорів, відчуття наповненості шлунку)
- вітаміни та мінерали
- великий об’єм займає багато часу з’їсти
- пережовування
- мінімальна, просто смішна калорійність, якщо прям не заливати салат олією
Не потрібно одразу багато! Поступово, щоб бактерії в кишківнику встигли адаптуватися.