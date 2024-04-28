Продукт, який даремно недооцінюють усі, хто худне

Аналізуючи щоденники харчування людей, що бажають трохи знизити жирову массу, додати м’язів в потрібних місцях, хочуть пружності і мають періодичне переїдання, тягу до солодкого та калорійного…стає очевидним з перших секунд, що в раціоні недостатньо овочів, зелені. А якщо присутні, то це помідори і огірки.

Але важливо розуміти, що це не всі овочі! Є ще багато інших і варто їх пробувати вводит в свій раціон. В будь-якому вигляді: салати, рагу, печені, тушені, супи.

Навіщо?

мають клітковину ( профілактика запорів, відчуття наповненості шлунку)

вітаміни та мінерали

великий об’єм займає багато часу з’їсти

пережовування

мінімальна, просто смішна калорійність, якщо прям не заливати салат олією

Не потрібно одразу багато! Поступово, щоб бактерії в кишківнику встигли адаптуватися.