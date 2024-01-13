Накличете негаразди: що не можна робити перед дорогою

З давніх-давен люди вірили, що існує ряд дій, які можуть накликати на себе нещастя перед дорогою. Ці прикмети передавалися з покоління в покоління і досі дотримуються багатьма людьми.

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Про це пише Час Дій.

Розбити дзеркало

Одна з найпоширеніших прикмет – це розбите дзеркало. Вважається, що воно приносить сім років нещастя. Щоб уникнути цього, потрібно зібрати всі осколки і закопати їх у землю.

Проходити під сходами

Ця прикмета пов’язана з давньогрецькою та римською міфологією, в якій сходи вважалися символом божественного зв’язку. Проходячи під сходами, ви нібито порушуєте цей зв’язок і накликаєте на себе проблеми.

Розсипати сіль

Розсипана сіль вважається поганою ознакою. Вважається, що це може призвести до фінансових втрат. Щоб уникнути цього, потрібно взяти трохи солі, кинути її через ліве плече і сказати: "На щастя, на удачу, на здоров’я, на прибуток".

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Помітити чорного кота

Чорні кішки в багатьох країнах завжди були оповиті різними прикметами. Вважається, що якщо чорна кішка перебіжить дорогу прямо перед вами, це може віщувати нещастя. Щоб уникнути цього, потрібно перехреститися і сказати: "Чорний кіт, не ходи за мною, йди за іншим".

Відкривати парасольку в приміщенні

Вважається, що відкривати парасольку в приміщенні приносить фінансові втрати. Щоб уникнути цього, потрібно просто не робити цього.

Чи вірити в ці прикмети – особиста справа кожного. Однак, якщо ви хочете бути впевненими в тому, що ваша дорога буде безпечною і успішною, краще не ризикувати.

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