Накличете біду: у які дні не можна мити голову

Миття волосся - це не просто щоденна процедура, а й ритуал, що впливає на наше здоров'я та енергетику. З давніх часів люди вірили, що волосся - це антена, що зв'язує нас з космічними силами. Тому існували певні правила миття волосся, щоб не втратити енергію та притягнути удачу. Про це пише Телеграф.

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Чи знаєте ви, що є дні тижня, коли не рекомендується мити волосся? Нехтування цими днями може призвести до неприємностей або заблокувати ваші можливості. Ось 3 дні, коли краще утриматися від контакту з водою та шампунем:

Понеділок:

День під впливом Місяця, який символізує чутливість, інтуїцію та емоційний стан.

Миття волосся в понеділок може заглушити вашу чутливість до сигналів Всесвіту та призвести до проблем зі здоров'ям, адже Місяць впливає на лімфатичну систему та гормональний фон.

П'ятниця:

День Венери, планети любові, краси та гармонії.

Сприятливий для романтики, творчості та самозадоволення.

Миття волосся в п'ятницю може негативно вплинути на вашу красу, зробити волосся тьмяним і ламким.

Також може нашкодити стосункам з людьми, адже Венера впливає на емоційну сферу.

Неділя:

День Сонця, планети влади, успіху та слави.

Підходить для саморозвитку, навчання та планування.

Миття волосся в неділю може позбавити вас сил, амбіцій та самовпевненості.

Волосся може втратити блиск, об'єм та еластичність.

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