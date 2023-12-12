Накличете біду: які речі не можна розбивати

Коли ви щось розбиваєте, зазвичай не дуже переживаєте з цього приводу, адже знищену річ можна замінити. Однак деякі речі краще взагалі не розбивати, бо цим можна накликати на себе негатив.

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Про це пише Ukr.Media.

Дзеркало

Ще наші предки вірили, що розбиття дзеркала може накликати проблеми у сім‘ї та невдачі.

Посуд

Скляні речі вважаються символами домашнього затишку. Їхнє розбивання може призвести до фінансових труднощів і втрати благополуччя.

Порцеляновий посуд

Порцеляновий посуд вважають оберегом сімейного щастя. Якщо розбити порцеляну можна порушити гармонію у стосунках і сімейному житті.

Статуетки та фігурки

Статуетки та фігурки мають духовне значення.

Їх розбивання порушує енергетичну рівновагу. Якщо ж ви все ж розбили таку річ – зберіть всі осколки та негайно викиньте.

Годинник

Годинники вважаються символами продовження життя. Якщо він розбився, то варто очікувати труднощів у майбутньому та зупинки зупинки потоку благополуччя.

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Дерев’яні речі

Поломка дерев’яних речей, вважається символом розлому в родині. Дерево як натуральний матеріал вважається носієм живої енергії, і його руйнування може порушити гармонію в домі.

Нагадаємо, ми вже писали, які народні прикмети свідчать про те, що вам "пороблено" на бідність та як цього позбутись.

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