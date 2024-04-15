Звичка з СРСР, якої росіянам ніяк не позбутися

Так, друзі, сьогодні буде пост на одну складну та важливу тему — про те, чому в нашій сусідці- Росії люди так багато п'ють. Я постійно зустрічаю в ЗМІ якісь "аналітичні статті" про те, що за останні роки в Росії поменшало алкашів і в цілому люди стали менше пити, але дійсність говорить про інше, і для цього достатньо подивитися на зведення новин з будь-якого російського міста — злочини, скоєні на ґрунті сп'яніння, становлять там, як і раніше, вкрай високий відсоток. Іноді під впливом алкоголю люди витворюють якісь дикі, неймовірні у своїй безглуздості речі.

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Я много думал над тем, почему люди в России так много бухают — и как мне кажется, я нашёл ответ на этот вопрос. Разумеется, нельзя назвать какую-то одну причину пьянства в такой большой стране, как Россия — и всё же у всех причин (семейных, бытовых, личных) есть один главный корень, о котором я расскажу в сегодняшнем посте.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о том, почему в России люди так много пьют.

Не буду долго томить читателей и сразу скажу о главной причине российского пьянства — по-моему мнению, такой причиной является безысходность. Не спешите говорить "да ну, это всё фигня, причина в другом", а сперва послушайте.

Безысходность — составное понятие, которое включает в себя целый комплекс внешних факторов, которые человек изменить не в состоянии — плохой климат, уничтоженная инфраструктура, вороватость властей, бедность (иногда доходящая до нищеты), общее отсутствие жизненных перспектив. И если с плохим климатом бороться невозможно, это просто данность — то остальные составляющие российской безысходности можно отнести к антропогенным факторам, которые напрямую зависят от людей.

Что думает человек, каждый день выходя из дома и наблюдая вот такую картину? Как вы думаете, добавляет ли жизненного вдохновения картина заваленной мусором помойки, которая говорит о полном коллапсе коммунальных служб в городе?

Что ощущает мать, дети которой каждый день выходят поиграть вот на такой детской площадке? Это больше похоже на разрушенный многолетними войнами Афганистан, чем на "великую нефтяную державу", которой позиционирует себя современная Россия.

Или вот такой двор. Как вы думаете, кто вероятнее всего вырастет в таком дворе — Илон Маск или обычный совковый алкоголик? Думаю, ответ очевиден.

Что думают люди, глядя вот на такой "ремонт" дороги? Всё разворовано, денег хватило на два ведра асфальта, высыпанного в грязь двумя строителями-алкашами.

"Улыбнись" — говорит россиянам ободранный совковый казарменный забор, но между строк читается — "Напейся! Ничего не изменить!"

Что думают те, на глазах у которых разверзаются земные недра, поглощая машины, дома и людей? Это пока что ещё не кара небес, а крах гнилой советской инфраструктуры — под землёй лопаются сгнившие трубопроводы, откуда неделями хлещет вода, образовывая огромные промоины.

Таких промоин очень много по всей России — некоторые образуются прямо в прямом эфире во время съёмок каким-нибудь видеорегистратором. Однажды в Пензе в подобной внезапно возникшей промоине заживо сварились два человека...

О чем думает вот эта мать с детьми, в буквальном смысле слова таскающая детей через какие-то руины, словно город только что бомбили? С кем воевал этот город, на какой неизвестной войне?

Добавляют ли позитива вот такие дворы? За тридцать лет, прошедших с момента падения совка, здесь не поменялось ровным счётом ничего — разве что всё сгнило и обветшало. А, нет — появилась дешевая пропагандистская надпись "двор мечты". Вам не страшно?

О чём думает человек, каждый день видя из окна такой пейзаж? Хочешь не хочешь — а рука сама потянется к стакану.

В общем, по моему глубокому убеждению — именно тотальная безысходность и тлен окружающей действительности и являются главной и основной причиной того, что россияне так много пьют. Пьют от невозможности что-то изменить, от невозможности как-то повлиять на окружающую действительность, сделать её лучше. На дворе третье десятилетие XXI века — а жизнь вокруг становится только хуже.

В современной России тотальный алкоголизм часто называют местной самобытностью, а безысходность — стабильностью. Такой пейзаж стабильно стабильно будет у тебя за окном ещё сотню лет. Ничего не изменить. Смирись.

Такие дела.