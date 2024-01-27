Притягнете бідність: Де у домі заборонено зберігати гроші

Зберігання грошей – це не лише про практичне розміщення заощаджень, але й про енергетику, яка їх оточує. Езотерики стверджують, що деякі місця в будинку можуть негативно впливати на фінансове благополуччя.

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Пам'ятайте, що енергетика вашого дому та ваші думки мають значний вплив на фінансове благополуччя. Правильне зберігання грошей допоможе вам зберегти та примножити ваші заощадження, пише РадіоТрек.

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Ось де не рекомендується зберігати гроші:

Скляні банки:

Гроші в банках мнуться, втрачають форму і накопичують негативну енергію.

Замкнутий простір банки не дає їм "дихати" і блокує приплив нових коштів.

Використання таких купюр для витрат може призвести до фінансових труднощів.

Біля дверей:

Зберігання грошей біля виходу з дому символізує їх витікання з вашого життя.

Енергетика дверей несе в собі динаміку руху, що негативно впливає на стабільність заощаджень.

Гроші, що знаходяться біля дверей, можуть притягувати непередбачені витрати та втрати.

Під матрацом:

Місце для відпочинку не сприятливе для зберігання грошей.

Енергія сну та розслаблення уповільнює грошові потоки.

Зберігання грошей під матрацом може призвести до застою в фінансових справах.

Інші місця, яких слід уникати:

Ванна кімната: вода символізує витікання, тому зберігання грошей у ванній може призвести до втрат.

Туалет: місце з негативною енергетикою, яка негативно впливає на будь-які матеріальні цінності.

Брудні та захаращені місця: енергетика хаосу блокує приплив нових ресурсів.

Рекомендації для зберігання грошей:

Виберіть затишне та безпечне місце в будинку.

Зберігайте гроші в спеціальному гаманці або шкатулці.

Дотримуйтесь порядку та чистоти в місці зберігання.

Регулярно перераховуйте свої заощадження.

Візуалізуйте примноження багатства та успіх.

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