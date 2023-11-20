Притягують хвороби та бідність: 7 речей, які краще не зберігати вдома

Наші предки вірили, що речі можуть притягувати негативну енергетику. Це стосувалось старого одягу, розбитого посуду тощо. Які речі не варто тримати вдома, щоб не притягувати біди, підкаже Радіотрек.

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Старий одяг

Зберігання старих речей, які не використовуються протягом року, може пригувати негативну енергію, сприяючи конфліктам та хворобам.

Дзеркало з тріщинами

Тріснуте дзеркало вважається порталом для негативу, що може призвести до хвороб і негараздів, тому краще його викинути.

Похмурі картини

Зображення, наприклад,повалених, мертвих дерев можуть призводити до нервозності та створювати негативну атмосферу вдома.

Сухий очерет

Присутність сухого очерету може вважатися попередженням про вдівство, смерть або тяжку хворобу, тому його не рекомендується ставити вдома.

Поламана техніка

Поламана побутова техніка, яку використовують як меблі, може вносити негативну енергію, впливаючи на загальну гармонію будинку.

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Рештки живих істот

Опудала, шкури та роги можуть нести негативну інформацію і сприяти виникненню проблем зі здоров'ям.

Старі віники

Використання старого пошарпаного віника асоціюється з безгрошів'ям, невдачами і хворобами. Також прикмети радять уникати зберігання двох віників вдома, оскільки це може призвести до роздвоєння фінансової удачі та притягувати бідність.

Нагадаємо, ми вже писали, які прикмети пророкують біду.

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