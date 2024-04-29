Накличете на себе біду: що не можна робити з рушником

Рушник - це не просто предмет побуту, а й річ, яка володіє певною енергетикою. Тому з ним пов'язано багато забобонів і прикмет. Відомий український мольфар Максим Гордєєв розповів про те, що категорично не можна робити з рушником, щоб не накликати на себе біду:

Не можна витиратися одним рушником декільком людям

Це не лише негігієнічно, але й небезпечно з точки зору енергетики. Кожна людина має свою ауру, і при контакті з рушником вона частково на нього переноситься. Якщо потім інша людина витреться цим рушником, вона може перейняти на себе чужу енергетику, в тому числі й негативну. Це може призвести до проблем зі здоров'ям, невдач у справах і навіть сварок.

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Не можна дарувати рушник людям, які вам не подобаються або з якими ви не хочете спілкуватися

Вважається, що даруючи рушник, ви даруєте частинку себе. Тому дарувати рушники можна тільки близьким людям, з якими у вас хороші стосунки.

Не можна витирати обличчя рушником, яким витирали тіло

Це може призвести до проблем зі шкірою та передчасного старіння.

Не можна вішати рушник на двері

Це віщує смерть в будинку.

Не можна прати рушники разом з іншою білизною

Для рушників рекомендується використовувати окремий прання.

Не можна використовувати один і той же рушник протягом тривалого часу

Рушники рекомендується міняти не рідше 1 разу на тиждень.

Не можна викидати старі рушники

Їх краще спалити або закопати.

Дотримуючись цих простих правил, ви зможете уникнути неприємностей і притягнути до себе удачу.

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