Притягнете до себе неприємності: у яких ситуаціях не можна купувати одяг

Покупка одягу приносить задоволення багатьом людям. Але існують ситуації, коли краще відкласти оновлення гардеробу.

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Про це пише Час Дій.

У народних прикметах згадується декілька обставин, коли купівлю нових речей варто відкласти на потім.

Продавець не сподобався

Згідно з прикметами, новий одяг може принести нещастя, якщо вам не подобається продавець.

Якщо людина, яка продає товари, викликала негативні емоції, то краще утриматися від покупки одягу у неї.

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Внутрішній голос проти покупки

Іноді в людей виникає внутрішнє відчуття, що краще не купувати одяг, який вони приміряють.

У таких ситуаціях важливо слухати власний внутрішній голос і, можливо, відмовитися від покупки.

Останні гроші

Не рекомендується купувати одяг, коли грошей залишається мало, а до наступної зарплати далеко.

На останні гроші краще придбати продукти, ліки та інші необхідні речі, але не предмети гардеробу.

Нагадаємо, ми вже писали, які прикмети про гроші дійсно працюють.

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