Притягнете до себе неприємності: які речі не можна залишати на порозі дому

Поріг будинку - це особливий простір, який має важливе значення в українській культурі. З ним пов'язано безліч прикмет і забобонів, які передаються з покоління в покоління.

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Наші предки вірили, що деякі речі не можна лишати на порозі будинку, бо це може накликати біду. Про це пише Час Дій.

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Ось список речей, які за народними повір'ями не слід залишати на порозі будинку:

Взуття. Залишене на порозі взуття може залучити в будинок негативні енергії. Тому краще тримати його в межах будинку, щоб уникнути невдач і бід.

Дзеркала. Дзеркала вважаються предметами, здатними відбивати енергію. Якщо залишити дзеркало на порозі, це може призвести до подвоєння негативних сил і проблем. А якщо воно відображає вихід, то дзеркало може "проганяти" позитивну енергетику.

Квіти. Квіти на порозі часто асоціюються з сумом і прощанням. Тому краще не залишати квіти на порозі, щоб уникнути залучення негативних подій.

Старі речі. Залишення старих, непотрібних речей на порозі вважається не тільки неестетичним, а й таким, що сповільнює енергетичний потік у домі. Тому краще звільнитися від зайвого, щоб привернути свіжі сили й нові можливості.

Гострі предмети. Ножі, ножиці або інші гострі предмети на порозі можуть символізувати конфлікти й гострі слова в домі. Тому краще тримати такі предмети в безпечному місці, щоб уникнути напруженості в родині.

Брудне взуття. Залишене на порозі брудне взуття може символізувати нестачу фінансів і притягувати негативні події. Тому краще очистити взуття від бруду перед тим, як зайти в будинок.

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